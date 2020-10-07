أياكس يرفض التحاق لاعبيه الأفارقة بمنتخباتهم

أكد أياكس أمستردام يوم الأربعاء رفضه السماح لأربعة لاعبين أفارقة بالسفر للانضمام لمنتخباتهم هذا الأسبوع، لاضطرارهم لدخول الحجر الصحي عند عودتهم إلى هولندا.



ولم يسمح أياكس للغاني محمد كودوس والثنائي المغربي زكريا لبيض ونصير مزراوي بجانب لاسينا تراوري لاعب بوركينا فاسو بالسفر، مستغلا قاعدة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تسمح للأندية بعدم ترك لاعبيها هذا الشهر إذا كانوا مضطرين لدخول فترة في الحجر الصحي عند العودة.



وعادة يتوجب على اللاعبين الانضمام لمنتخباتهم خلال فترة الارتباطات الدولية للفيفا، لكن الاتحاد الدولي سمح باستثناء الأسبوع الماضي بعد انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الأسابيع الأخيرة، وأكد أياكس لـ"رويترز" أن الرباعي سيبقى في أمستردام، وأعلن اتحادا المغرب وغانا غياب اللاعبين.



وكان كودوس المنضم مؤخرا لأياكس سيلتحق بتشكيلة غانا لمواجهة مالي وإيران في مباراتين بتركيا، بينما يخوض المغرب مباراتين وديتين ضد السنغال وجمهورية الكونغو، وتلعب بوركينا فاسو ضد جمهورية الكونغو ومدغشقر الأسبوع المقبل في المغرب.



وانضم أندريه أونانا حارس أياكس لمنتخب الكاميرون لمواجهة اليابان في أوتريخت يوم الجمعة.