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دورتموند يتوقع خسارة 75 مليون يورو في الموسم الحالي

المصدر: دورتموند - د ب أ
صورة لملعب سيغنال إيدونا بارك التابع لنادي دورتموند
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء أنه يتوقع خسائر مالية تتراوح بين 70 و75 مليون يورو في الموسم الحالي بسبب تبعات أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وأوضح دورتموند في تقريره المالي الأخير أن التخطيط لا يزال صعبا وسط انخفاض دخل الانتقالات والقيود المتعلقة بالفيروس، مثل العدد المحدود من المشجعين المسموح لهم بحضور المباريات، إذ يسمح حاليا لنحو 11 ألف و500 مشجع فقط بحضور المباريات على استاد الفريق الذي تبلغ سعته 81 ألف مقعد.

ويزيد حجم الخسائر المتوقعة (75 مليون يورو) هذا الموسم بشكل كبير عن حجم الخسائر التي تكبدها النادي في الموسم الماضي والذي توقفت فعالياته لعدة أسابيع بسبب أزمة "كورونا" قبل استئنافها مع عدم حضور الجماهير في المراحل التسعة الأخيرة من المسابقة.

ويبلغ حجم العائدات المتوقع ، بما في ذلك المقابل المالي لانتقالات اللاعبين، في موسم 2020 - 2021 هو 388 مليون يورو، بانخفاض عن نظيره في موسم 2019 - 2020 والذي بلغ 487 مليون يورو.

كلمات دالّة

#خسائر, #دورتموند, #جماهير, #ألمانيا, #كورونا
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