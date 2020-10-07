غياب ثلاثي إنجلترا عن مواجهة ويلز بسبب خرق البروتوكول

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم يوم الأربعاء إن الثلاثي تامي أبراهام وبن تشيلويل وجادون سانشو سيغيبون عن مباراة ويلز الودية في استاد ويمبلي غدا الخميس عقب خرقهم قواعد فيروس كورونا "كوفيد-19" مطلع الأسبوع الحالي.



وحضر تشيلويل وسانشو حفل عيد ميلاد أبراهام الثالث والعشرين في لندن يوم السبت الماضي، وتردد أن الحفل أقيم بشكل مفاجئ لكنه انتهك "قاعدة الستة" وهي واحدة من المبادئ التي أقرتها الحكومة لحظر تجمع الناس في إنجلترا والاختلاط في مجموعات تزيد عن ستة أشخاص للحد من انتشار فيروس كورونا.



وقال ساوثغيت في مؤتمر صحفي: سيغيبون عن مباراة ويلز، إذا لم ينضموا لنا صباح بعد غد الجمعة سيغيبون عن مواجهة بلجيكا.‭ ‬يجب علينا حماية الجميع.



وأضاف: أعتقد أن اللاعبين تقبلوا بالفعل أنهم كانوا مخطئين. عندما ظهرت القصة لم يكن هناك أي ذكر للأندية التي يلعبون لها أو ما إذا كان خاض أي منهم مباراة دولية واحدة أو 50 مباراة، الأمر استنزف الكثير من الطاقة والوقت بعيدا عن الفريق. اللاعبون في المعسكر يركزون بنسبة مئة بالمئة على المباراة.

وختم: عندما تستعد لخوض بطولة كبرى ويحدث مثل هذا الأمر، حينها يمكن أن تبتعد عن مسارك. هذا لم يحدث في كأس العالم في روسيا مما سمح لنا بالتركيز على كرة القدم.