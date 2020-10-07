ماريو غوتزه يقترب من الانضمام إلى آيندهوفن الهولندي

كشفت وسائل إعلام ألمانية وهولندية مساء يوم الثلاثاء أن ماريو غوتزه الحائز على كأس العالم 2014 يقترب من الانضمام إلى نادي آيندهوفن الهولندي لكرة القدم.



وحسب معلومات لصحيفة "بيلد" الألمانية وبوابة "فوتبول انترناشيونال" الهولندية، فإن ماريو خضع إلى فحص طبي ومن المنتظر أن يوقع عقدا لمدة عامين مع النادي الهولندي.



وكان غوتزه (28 عاماً) يلعب في صفوف بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، وهو بدون نادِ منذ يوليو الماضي، حيث رفض نادي دورتموند تجديد عقده، بعدما خرج من حسابات المدير الفني لوسيان فافر، ولم يلعب في الموسم الماضي سوى في 15 مباراة كان بديلا في غالبيتها.