إيطاليا تتطلع إلى الحفاظ على سجلها المثالي في دوري الأمم

يتطلع المنتخب الإيطالي إلى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم عندما يحل ضيفا على نظيره البولندي يوم الأحد في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في القسم الأول من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وبعد الجولتين الأوليين، يتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة برصيد أربع نقاط، ويليه المنتخبان البولندي والهولندي برصيد ثلاث نقاط لكل منهما بينما يحتل منتخب البوسنة والهرسك المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويخوض كل من المنتخبين الإيطالي والبولندي مباراة يوم الأحد بمعنويات عالية بعد أن حققا انتصارين كبيرين في مباراتيهما الوديتين الأسبوع الماضي، حيث تغلب المنتخب البولندي على نظيره الفنلندي 5 - 1 مساء الأربعاء في غدانسك التي تحتضن المباراة ، كما فاز المنتخب الإيطالي على منتخب مولدوفا 6 - صفر.

ومع ذلك، قال روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي عقب المباراة الودية: سنخوض مباراة مختلفة تماما في مواجهة بولندا، المباراة ستحسم ثلاث نقاط في دور المجموعات بدوري الأمم، سنخوض المواجهة خارج أرضنا، والمنتخب البولندي فريق جيد للغاية.

وتحت قيادة مانشيني، حقق المنتخب الإيطالي 15 انتصارا مقابل هزيمتين فقط وخمسة تعادلات، ولم يتلق أي هزيمة على أرضه، ويحمل مانشيني بذلك أفضل سجل بين مدربي المنتخب الإيطالي خلال أخر 50 عاما، وقد سجل الفريق تحت قيادته 53 هدفا خلال 22 مباراة وهو ما يشكل ارتفاعا للمعدل التهديفي لم يشهده المنتخب منذ حقبة فيتوريو بوتزو الذي درب الفريق بين عامي 1929 و1948 وتوج بلقب كاس العالم مرتين.

واهتزت شباك المنتخب الإيطالي بــ13 هدفا تحت قيادة مانشيني وهو سجل مثير للإعجاب أيضا، لكن الفريق سيواجه بالتأكيد اختبارا صعبا يوم الأحد في مواجهة المنتخب البولندي الذي يضم النجم روبرت ليفاندوفسكي العائد بعد فترة غياب عن المشاركة الدولية.

وسجل ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني خمسة أهداف خلال ثلاث مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم حتى الآن، ويتطلع إلى تحسين سجله التهديفي مع المنتخب البولندي، الذي أحرز له 61 هدفا.