سواريز: ميسي قد يقتنع بالبقاء في برشلونة

يقول لويس سواريز إن زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي ربما يقتنع بالبقاء في صفوف النادي الكاتالوني رغم اهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالحصول على خدماته.

وحاول ميسي قائد برشلونة مغادرة النادي في نهاية الموسم الماضي لكنه بعد ذلك غير موقفه ووافق على البقاء حتى نهاية عقده في يونيو 2021.

وعبر الأرجنتيني ميسي (33 عاما) عن شعور بالإحباط من تصرفات إدارة ناديه وعجزها في التخطيط بصورة جيدة لكنه قال إنه سيبذل قصارى جهده مع النادي خلال الموسم الحالي.

وسيكون بوسع ميسي هداف برشلونة التاريخي التفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل بما في ذلك سيتي الذي يقوده مدرب برشلونة الأسبق بيب غوارديولا الساعي لضمه لتشكيلته.

وقال سواريز لاعب أتليتيكو مدريد خلال برنامج تلفزيوني مع شبكة "إي.إس.بي.إن" الرياضية: ربما تكون هناك إمكانية لأن يلعب لفريق مختلف. لكن إذا شعر بارتياح وسعادة وفي ظل وجود مجلس إدارة جديد فإنه سيرغب في البقاء في النادي، كصديق فإنني سأكون سعيدا إذا سارت الأمور بصورة جيدة له في صفوف برشلونة وأيضا إذا انتقل لفريق آخر.

ودعا رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو لانتخابات جديدة في النادي في مارس 2021 لكنه ربما يترك منصبه قبل ذلك في ظل تصويت مزمع بحجب الثقة عنه وعن مجلس الإدارة.