كاسيميرو يشيد بفوز البرازيل العريض على بوليفيا

أشاد كاسيميرو قائد منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بفوز فريقه الكبير 5-صفر على نظيره البوليفي في مستهل مسيرته بتصفيات كأس العالم 2022 قائلا إن هذا الانتصار يعود بالدرجة الأولى إلى روح الفريق التي تميز به أداء أبطال العالم خمس مرات في المباراة التي أقيمت في ساو باولو صباح السبت.



وقال كاسيميرو بعد الفوز: دون أي شك أثبتنا أننا تعاملنا مع الأمر بكل جدية، لم يحدث مطلقا في أي مرحلة أن حاولنا القيام بأمور غريبة، لقد كنا دوما جديرين بالاحترام. هذه كرة القدم. إذا حصلت على الفرصة فعليك المحاولة وتسجيل المزيد من الأهداف. تعاملنا مع هذه المباراة بكل جدية وبنسبة 100 في المئة.



وتفوق المنتخب البرازيلي تماما على نظيره البوليفي وكان من الممكن له إحراز المزيد من الأهداف لولا بعض الهفوات في إنهاء الهجمات وبراعة حارس المرمى المنافس.

وخلال أول ثلاث دقائق من عمر اللقاء أهدر إيفرتون وماركينيوس فرصتين كبيرتين لكن الأخير نجح في منح فريقه هدف التقدم في الدقيقة 16، وبعد ذلك أضاف روبرتو فيرمينو هدفين بواقع واحد في كل شوط قبل أن يهز المدافع خوسيه ماريا كاراسكو شباك الفريق الزائر بطريق الخطأ بينما أضاف فيليب كوتينيو الهدف الخامس لأصحاب الأرض.



وبالفوز صعد المنتخب البرازيلي إلى صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية بعد أول جولة متقدما بفارق الأهداف على كولومبيا التي فازت على فنزويلا 3-صفر وعلى أوروغواي التي فازت بفضل هدف متأخر مثير للجدل 2-1 على تشيلي وعلى الأرجنتين التي هزمت الأكوادور بفضل هدف من ركلة جزاء نفذها نجمها ليونيل ميسي.



وستلتقي البرازيل في الجولة المقبلة خارج أرضها مع بيرو الثلاثاء المقبل لكن كاسيميرو أكد أن الفوز الكبير على بوليفيا لن يكون له أي تأثير سلبي على المهمة المقبلة في ليما.



وقال لاعب ريال مدريد بطل إسبانيا عن ذلك: أعتقد أن هناك دوما فرصة للتطور والتحسن، المهم هو أن نعتاد على اللعب سويا، المهم هو أننا نستحق التهنئة على أدائنا في مباراة اليوم. كنا دوما نسعى لتسجيل الأهداف.