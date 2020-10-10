مدرب ليفركوزن: غوتزه أراد الانضمام إلى فريقنا.. ورفضناه

كشف بيتر بوش المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، أن ماريو غوتزه كان مهتما بالانضمام للفريق ولكن لم يكن هناك مكان لبطل كأس العالم 2014 في الفريق بسبب لاعب شاب.

وقال بوش لصحيفة "دي تيليغراف" الهولندية: أراد ماريو غوتزه أن ينضم لفريق ليفركوزن ولكن لدينا فلوريان فريتز (17 عاماً) بين لاعبين آخرين، في نفس مركزه.

وانضم غوتزه، الذي سجل هدف فوز المنتخب الألماني بكأس العالم في 2014 ولعب تحت قيادة بوش عندما كان مدربا لدورتموند، لفريق آيندهوفن الهولندي يوم الثلاثاء الماضي بعقد مدته عامين بعد انتهاء عقده مع دورتموند.

وقال بوش أنه تفاجأ من قرار غوتزه (28 عاماً) بالانضمام للفريق الهولندي، وأضاف: وقال تتوقع أن ترى لاعبا مثل ماريو غوتزه يلعب في فريق كبير وفي بلد كبير في كرة القدم. أيندهوفن فريق كبير ولكن في بلد صغير في عالم كرة القدم.