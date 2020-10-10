مسؤول تنفيذي: مانشستر سيتي قادر على شراء ميسي

أكد مسؤول تنفيذي كبير في مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن النادي يملك القدرة المالية لشراء النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي لاعب برشلونة إذا ما سنحت الفرصة لذلك في الموسم المقبل.



وكان سيتي أبرز المرشحين للحصول على خدمات ميسي (33 عاما) عندما أبلغ المهاجم إدارة فريقه برشلونة برغبته في الرحيل في أغسطس الماضي، لكن أفضل لاعب في العالم ست مرات قرر بعد ذلك الاستمرار في صفوف النادي الكاتالوني حتى نهاية الموسم الحالي وهو موسمه الأخير في العقد تجنبا للدخول في معركة قانونية مع النادي الذي أمضى معه كل مسيرته الاحترافية وفاز معه بأكثر من 30 لقبا كبيرا.



وقال عمر برادة المسؤول عن إدارة عمليات النادي لصحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز": هو أفضل لاعب في العالم وهو أفضل لاعب بين أبناء جيله. أعتقد أن أي فريق في العالم يرغب في السعي لضمه لصفوفه. مضيفا أن ناديه يملك القدرة المالية للإقدام على هذه الخطوة عندما تتاح له الفرصة لذلك.