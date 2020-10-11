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ألمانيا تحقق فوزها الأول في دوري الأمم على حساب أوكرانيا

المصدر: برلين - د ب أ
ألمانيا رفعت رصيدها إلى 5 نقاط
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حقق المنتخب الألماني فوزه الأول على الإطلاق في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه الأوكراني 2 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول

وتقم المنتخب الألماني بهدف سجله ماتياس غينتر في الدقيقة 20، وأضاف ليون غوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 48، ثم سجل رسلان ملينوفسكي الهدف الأول للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني من فوز واحد وتعادلين وتوقف رصيد المنتخب الأوكراني عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

كلمات دالّة

#ألمانيا, #أوكرانيا, #دوري الأمم الأوروبية
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