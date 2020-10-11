الإصابة تحرم ليفركوزن من لاعبه الجديد 5 أشهر

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني يوم السبت إصابة لاعبه الكولومبي الجديد سانتياغو أرياس وغيابه لفترة طويلة عن الفريق قد تصل إلى 5 أشهر.



وتعرض أرياس لإصابة قوية خلال المباراة التي فاز فيها منتخب كولومبيا على نظيره فنزويلا بثلاثية بيضاء يوم الجمعة في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 ، وبحسب محطة "كاراسول" التليفزيونية الكولومبية فإن أرياس تعرض لخلع في الكاحل وكسر في الشظية وخضع لجراحة على الأرجح ستبعده عن الملاعب بين أربعة وخمسة أشهر.



وقال المدافع البالغ من العمر 28 عاما المنتقل حديثا لليفركوزن على سبيل الإعارة من اتلتيكو مدريد الإسباني، عبر حسابه على شبكة "إنستغرام": ليس لدي كلمات تفسر ما أشعر به الآن سأكون كاذبا لو قلت أنني بخير، لكني لا يمكنني قول عكس ذلك أيضا، لا أحد يريد المرور بمثل هذه المواقف، جميع اللاعبين ، أتعهد بالعمل الشاق من أجل العودة أقوى قريبا لمنتخب كولومبيا وفريقي باير ليفركوزن.