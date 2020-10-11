عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

الإصابة تحرم ليفركوزن من لاعبه الجديد 5 أشهر

المصدر: بوغوتا - د ب أ
أرياس تعرض إلى إصابة خطيرة في مباراة منتخب بلاده أمام فنزويلا
رابط مختصر

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني يوم السبت إصابة لاعبه الكولومبي الجديد سانتياغو أرياس وغيابه لفترة طويلة عن الفريق قد تصل إلى 5 أشهر.

وتعرض أرياس لإصابة قوية خلال المباراة التي فاز فيها منتخب كولومبيا على نظيره فنزويلا بثلاثية بيضاء يوم الجمعة في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 ، وبحسب محطة "كاراسول" التليفزيونية الكولومبية فإن أرياس تعرض لخلع في الكاحل وكسر في الشظية وخضع لجراحة على الأرجح ستبعده عن الملاعب بين أربعة وخمسة أشهر.

وقال المدافع البالغ من العمر 28 عاما المنتقل حديثا لليفركوزن على سبيل الإعارة من اتلتيكو مدريد الإسباني، عبر حسابه على شبكة "إنستغرام": ليس لدي كلمات تفسر ما أشعر به الآن سأكون كاذبا لو قلت أنني بخير، لكني لا يمكنني قول عكس ذلك أيضا، لا أحد يريد المرور بمثل هذه المواقف، جميع اللاعبين ، أتعهد بالعمل الشاق من أجل العودة أقوى قريبا لمنتخب كولومبيا وفريقي باير ليفركوزن.

كلمات دالّة

#ليفركوزن, #إصابة, #كولومبيا, #أرياس
إقرأ أيضاً دي بروين منتقداً جدول المباريات: لا أحد يستمع للاعبين دي بروين منتقداً جدول المباريات: لا أحد يستمع للاعبين 19:20 GMT
إقرأ أيضاً ألمانيا تحقق فوزها الأول في دوري الأمم على حساب أوكرانيا ألمانيا تحقق فوزها الأول في دوري الأمم على حساب أوكرانيا 20:57 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر