دي بروين مستعد لتمديد عقده مع مانشستر سيتي

أكد لاعب الوسط كيفن دي بروين أنه مستعد لتمديد ارتباطه بناديه مانشستر سيتي، لكنه أشار إلى عدم وجود محادثات بينه وبين النادي في هذا الصدد في الوقت الحالي.



ومنذ انضمامه للنادي قادما من فولفسبورغ الألماني في 2015 توج دي بروين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مرتين مع سيتي وبلقب كأس إنجلترا مرة واحدة كما حصل على عدة جوائز فردية.



وقالت وسائل إعلام بريطانية إن اللاعب البلجيكي الدولي الذي ينتهي عقده الحالي بعد عامين ونصف يقترب من توقيع عقد جديد مع سيتي لتمديد الارتباط بين الطرفين لمدة خمسة أعوام.



وقال دي بروين: أنا سعيد جدا في النادي. بوسعي القول الآن إنني لم أتحدث مع النادي لهذا لا أعرف لماذا يقول الناس إنني وافقت بالفعل على بعض الأمور، دائما ما قلت للجميع إنني سعيد بالفعل في صفوف النادي وأشعر بالارتياح. ولذا فإنه إذا أراد القائمون على إدارة النادي الحديث معي فأنا مستعد لذلك، لكن حتى الآن لم يحدث أي شيء.

