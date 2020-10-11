شكوك حول مشاركة كين في مباراة إنجلترا وبلجيكا

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن هاري كين قائد منتخب إنجلترا ربما يغيب عن مباراة فريقه في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام بلجيكا في وقت لاحق من يوم الأحد، بعد تعرضه لإصابة في العضلات خلال التدريب.



وغاب كين عن المباراة الودية التي فازت فيها إنجلترا 3-صفر على ويلز الخميس الماضي لكن كان من المتوقع أن يشارك أمام بلجيكا المصنفة الأولى عالميا.



وخلال مسيرته عانى كين (27 عاما) من الإصابات، إذ في الموسم الماضي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية وثارت شكوك وقتها حول قدرته على المشاركة في بطولة أوروبا 2020 قبل تأجيلها إلى العام المقبل بسبب الأزمة الصحية العالمية للفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وخلال الشهر الجاري عبر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير عن قلقه على كين لاعب فريقه بسبب تزايد العبء على اللاعب ودعا مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت للاهتمام بالمهاجم وعدم إشراكه في جميع مباريات المنتخب خلال العطلة الدولية، وإذا ما غاب كين عن المواجهة مع بلجيكا فإن مهاجم إيفرتون المتألق دومينيك كالفرت-لوين الذي أحرز هدف السبق في شباك ويلز سيحتفظ بمكانه في المنتخب.



وسيعود الجناح جادون سانشو والمهاجم تامي أبراهام للفريق الإنجليزي، بعد غيابهما عن مباراة الخميس بسبب انتهاك الإجراءات الوقائية لتجنب العدوى بفيروس كورونا سريع الانتشار.



وسيلتقي منتخب إنجلترا في الدوري الأوروبي أيضا مع الدنمارك الأربعاء المقبل.