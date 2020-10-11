فينغر يقترح إلغاء دوري الأمم.. وإقامة المونديال كل عامين

اقترح الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي إقامة كأس العالم وكأس أمم أوروبا كل عامين بدلا من أربعة أعوام، مع التخلص من بطولة دوري الأمم الأوروبية لجعل كرة القدم أكثر جاذبية.



وقال فينغر لصحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية يوم الأحد: ينبغي أن يكون لدينا أكبر عدد ممكن من الفعاليات، كأس العالم وكأس أمم أوروبا كل عامين سيكون على الأرجح أكثر ملائمة لكرة القدم العصرية.



وأوضح فينغر أنه في تلك الحالة ينبغي إقامة جميع مباريات التصفيات في غضون شهر واحد لأن بيع الحقوق للشبكات التلفزيونية والرعاة سيكون أسهل، مشيراً إلى أنه تطرق لهذا الأمر في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد أن تم تعيينه في العام الماضي مديرا لبرنامج تطوير كرة القدم العالمية.



وأكد المدرب الفرنسي: على المستوى الشخصي أعتقد أنها ستكون خطوة للأمام، مستبعدا المقترحات التي تشير إلى أن صورة الفعاليات الكبرى ستعاني من خلال الإفراط في إقامتها، ودائما أقول للناس الذين يقولون ذلك أن الصورة غير مرتبطة بالوقت الذي تنتظر خلاله قبل اللعب مجددا ولكن بكفاءة المنافسة، بالإضافة إلى ذلك فإن الناس تشاهد دوري أبطال أوروبا في كل عام.



وختم المدرب الفرنسي تصريحاته بالقول: علينا أن نتخلص من دوري الأمم الأوروبي مع إيجاد فعاليات أكثر وضوحا يفهمها الجميع، إذا نزلت الشارع وسألت الناس ما هي ماهية دوري الأمم الأوروبي لن تجد الكثير من الإجابات.