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اتحاد جدة يتعاقد مع البرازيلي برونو هينريكي

المصدر: العربية.نت
هينريكي خاض 129 مباراة مع بالميراس
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أعلنت إدارة اتحاد جدة يوم الاثنين التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي برونو هينريكي قادماً من بالميراس في أولى صفقات اللاعبين المحترفين التي تبرمها خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبدأ لاعب الوسط (30 عاماً) مشواره الرياضي في أندية متواضعة بالبرازيل قبل أن ينضم إلى بورتوغيسا في 2013، ومنه انتقل إلى كورنثيانز البرازيلي الذي احتفل معه ببطولة الدوري البرازيلي عام 2015، ومنه خاض تجربته الاحترافية الأولى خارج بلاده عندما ارتدى قميص باليرمو الإيطالي موسم 2016-2017 قبل العودة من جديد إلى البرازيل ليلعب مع بالميراس.

ومع الأخير حقق هينريكي بطولة الدوري البرازيلي عام 2018، ولعب معه 129 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً، ومنح 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

كلمات دالّة

#كاريلي, #برونو هينريكي, #اتحاد جدة, #بالميراس
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