ارتفاع لاباز ينذر الأرجنتين بمباراة صعبة أمام بوليفيا

تخوض الأرجنتين رحلة محفوفة بالمخاطر إلى العاصمة لاباز لمواجهة مضيفتها بوليفيا في الجولة الثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 ، فيما تسعى البرازيل إلى تأكيد انطلاقتها القوية عندما تحل ضيفا على بيرو.

وتميل كفة المواجهات المباشرة لصالح الأرجنتين برصيد 26 فوزا مقابل سبع هزائم وخمسة تعادلات، لكن الأرجنتين تعاني الأمرين دائما عندما تحل ضيفة على بوليفيا بملعب "هرناندو سيليس" الأولمبي على ارتفاع 3600.

وانهزمت الأرجنتين مرتين في آخر ثلاث رحلات إلى لاباز دون أن تتذوق طعم الفوز، بينها خسارة تاريخية 1-6 في تصفيات مونديال 2010 بقيادة المدرب دييغو أرماندو مارادونا في الاول من أبريل، علما بأنها خسرت المباراة الاخيرة بينهما في تصفيات مونديال 2018 عندما سقطت بثنائية نظيفة في لاباز في الجولة الرابعة عشرة أدت إلى إقالة مدربها إدغاردو باوزا وتعيين خورخي سامباولي مكانه.

ويعود الفوز الأخير للأرجنتين على بوليفيا في عقر دارها إلى عام 2005 في تصفيات مونديال 2006 عندما تغلبت عليها 2-1، علما بأنها فازت في ثلاث مناسبات فقط في لاباز في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

وكان الاتحاد الدولي اتخذ عام 2007 قرار منع اللعب على جميع الملاعب التي تعلو اكثر من 2500 م عن سطح البحر، معللا ذلك بـ"أسباب طبية، وحماية اللاعبين والحكام" قبل ان يتراجع عن قراره بعد عام واحد بسبب احتجاجات كبيرة من الاتحادات المتضررة خصوصا في أميركا الجنوبية، وابرزها الاتحاد البوليفي (لاباز-3600 م) ونظيراه الكولومبي (بوغوتا-2600 م) والإكوادوري (كيتو-2800 م).

واضطرت الأرجنتين إلى تغيير استراتيجيتها بخصوص اللعب في لاباز، فبعدما كانت سابقا تنتظر عموما اللحظة الأخيرة للوصول إلى العاصمة البوليفية لخوض المباريات حتى لا يعاني اللاعبون من الآثار البطيئة لندرة الأكسجين، قررت هذه المرة حط الرحال في لاباز الأحد من أجل التكيف بشكل أفضل.

وتدخل الأرجنتين المباراة بعد فوزها الصعب وغير المقنع على ضيفتها الإكوادور في الجولة الاولى بهدف نجمها وقائدها ليونيل ميسي الذي اعترف عقب المباراة قائلا: إنه عام معقد بالنسبة للجميع، مع المنتخب الوطني، نحاول منح الناس شعور الفرح بهذا الفوز في وضع صعب.

وتأمل الأرجنتين في استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي بوليفيا عقب الخسارة المذلة امام البرازيل بخماسية نظيفة في الجولة الاولى، لكنها تدرك جيدا ما ينتظرها أمام منتخب يسعى إلى بلوغ العرس العالمي للمرة الأولى منذ 1994 في الولايات المتحدة.

وتعول بوليفيا على ملعبها لتحقيق حلمها الذي من أجله قام مدربها الفنزويلي سيزار فارياس بالاعتماد على استراتيجية اللعب بفريقين في التصفيات المؤهلة لأميركا الجنوبية الأول للمباريات خارج أرضه، والثاني للمباريات المحلية يضم لاعبين ذوي خبرة ومتمرسين باللعب على ارتفاع بهذا الحجم عن سطح البحر، أغلبهم ينتمون إلى أندية بوليفية تلعب بملاعب عالية الارتفاع مثل بوليفار وذا سترونغست في لاباز، وديبورتيفو خورخي ويلسترمان في كوشاكامبا التي ترتفع 2800 م فوق مستوى البحر.



بيرو والبرازيل



وتسعى البرازيل إلى تأكيد بدايتها القوية عندما تحل ضيفة على بيرو الأربعاء بعد إكرامها وفادة بوليفيا بخماسية نظيفة في ساو باولو، إذ تمني النفس بتكرار فوزها في زيارتها الأخيرة إلى ليما في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018 عندما خرجت فائزة بهدفين نظيفين في الجولة الثانية عشرة.

والتقى المنتخبان ثلاث مرات العام الماضي، بينها مرتين في نهائيات كوبا أميركا في البرازيل وفاز أصحاب الأرض مرتين 5-صفر في الدور الأول، و3-1 في المباراة النهائية، قبل أن تحقق بيرو فوزا معنويا 1-صفر في مباراة دولية ودية في لوس أنجلوس الأميركية.

وتملك البرازيل الأسلحة اللازمة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في مقدمتها نجمها نيمار الذي تألق بشكل لافت ضد بوليفيا بتمريرتين حاسمتين ورقم قياسي في المراوغات بلغ 18 من أصل 23 محاولة.