السماح لـ25% من الجماهير بحضور مباريات الدوري الكوري

أكد مسؤولو الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم يوم الاثنين أنهم سيسمحون بحضور جماهير لمباريات الدوري بنسبة 25 في المئة من سعة الملاعب اعتبارا من الأسبوع الجاري بعد أن خففت الحكومة القيود في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت الحكومة يوم الأحد، إنها ستبدأ تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من اليوم الاثنين، إذ ستسمح بفتح منشآت الترفيه الليلية وعودة الفعاليات الرياضية في ظل تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كوفيد-19" في الأسابيع القليلة الماضية.

وتراجعت حالات العدوى اليومية بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 إلى أعداد في خانة العشرات على مدى الأسبوعين المنصرمين انخفاضا من أعداد مرتفعة مثل 440 خلال موجة تفش تلت تجمعا في كنيسة وتجمعا سياسيا في أغسطس. وتسببت تلك الموجة في تشديد السلطات للقيود على التجمعات وبعض الأعمال، لكن الحكومة قالت إن بعض القواعد المشددة ستستمر في منطقة سيول المكتظة بالسكان وأماكن تزيد فيها مخاطر انتقال العدوى مثل التجمعات الدينية وبعض الأعمال.

وانطلق دوري الأضواء الكوري الجنوبي في الثامن من مايو الماضي أمام مدرجات فارغة قبل السماح لعدد محدود من الجماهير بحضور المباريات اعتبارا من أول أغسطس، لكن ارتفاعا مفاجئا في حالات الإصابة بالفيروس أجبر الحكومة على تطبيق قواعد أكثر صرامة.

وسيتم السماح الآن للجماهير بحضور المباريات اعتبارا من مواجهة جانغون أمام إنشيون يوم الجمعة.