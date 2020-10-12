الفوز على بلجيكا يرفع معنويات منتخب إنجلترا

ينتظر أن ترتفع معنويات المنتخب الإنجليزي ومديره الفني غاريث ساوثغيت بشكل كبير قبل المواجهة المرتقبة أمام الدنمارك الأربعاء في دوري أمم أوروبا بعد تحقيق انتصارين في غضون بضعة أيام.

وقلب المنتخب الإنجليزي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 - 1 على نظيره البلجيكي مساء الأحد على استاد "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن لينفرد بصدارة مجموعته في دوري القسم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا، كما كان اجتياز هذا "الاختبار الهائل" دفعة معنوية كبيرة للفريق ولثقته بنفسه لاسيما وأنه تحقق بعد الفوز على منتخب ويلز 3 - صفر وديا قبل أيام قليلة.

وتقدم المنتخب البلجيكي بهدف سجله روميلو لوكاكو من ضربة جزاء في الدقيقة 16 وتعادل ماركوس راشفورد للمنتخب الإنجليزي من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 39 ، وفي الشوط الثاني سجل ماسون مونت هدف الفوز للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 65 لتكون الهزيمة الأولى للمنتخب البلجيكي منذ نحو عامين، فيما رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى سبع نقاط ليعتلي صدارة المجموعة الثانية في دوري القسم الأول بفارق نقطة واحدة أمام بلجيكا.

وقال ساوثغيت: كان اختبارا رائعا، هذا النوع من الاختبارات الذي نحتاجه. هذا هو جمال بطولة دوري أمم أوروبا ، حيث تخوض مباريات أمام منافسين من مستويات جيدة، كانت المباراة عالية المستوى حقا من الناحيتين البدنية والخططية. وتحلينا بالثقة وبالتنظيم الجيد.

وأشار: على المستوى الدفاعي ، دافع الفريق بأكمله وهو ما يجب فعله في هذه المباريات. وكنا أقرب لدرجة الكمال فيما يتعلق بتمركز اللاعبين كما أظهرنا ذكاء في التعامل مع الضغط الهجومي من المنافس. أفتخر بشدة بما قدمه اللاعبون في المباراة.

ورغم اعترافها بأن الأمور لم تكن على ما يرام تماما ، أـوضحت صحيفة "ديلي تيلغراف" البريطانية : الصورة الأكبر لغاريث ساوثغيت هي أن الفريق يمكنه إيجاد وسيلة لتحقيق الفوز دون أن يلعب بشكل جيد، وهذا هو ما يفعله الفائزون.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية أكثر حذرا وذكرت : ساوثغيت لن يخدع نفسه، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في البحث عن الإبداع والتماسك الهجومي.

وافتقد المنتخب الإنجليزي في مباراة الأحد ثلاثة لاعبين هم تامي أبراهام وبن تشيلويل وجادون سانشو لاعبي تشيلسي بسبب خرقهم القواعد والقيود المفروضة للحد من تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد من خلال حضورهم الحفل المفاجئ لعيد الميلاد الثالث والعشرين لأبراهام في منزل اللاعب.

كما استبعد اللاعب رحيم ستيرلنغ نجم مانشستر سيتي من قائمة المنتخب الإنجليزي لهذه المباريات بسبب الإصابة التي يعاني منها.