بايرن ينفي تحديد مهلة لمدافعه النمساوي ألابا

أكد حسن صالح حميدزيتش، عضو مجلس إدارة ومدير الكرة بنادي بايرن ميونخ بطل ألمانيا، أنه لن يعطي مهلة نهائية لمدافعه النمساوي ديفيد ألابا لاتخاذ قرار بشأن تجديد عقده إلى ما بعد عام 2021.

وبدأ بايرن قبل عدة أشهر، المحادثات مع قلب الدفاع والظهير الأيسر ألابا (28 عاماً) بشأن تجديد عقده لكن حتى الآن لم تكلل بالنجاح مع النادي الذي انضم له قبل 12 عاما وهو ناشئ.

وقال صالح حميدزيتش: لن نصدر أي إنذار ولن نمارس الحيل، نحن جميعا ندرك مكانة ديفيد ونحاول إقناعه، سنشعر بالسعادة بالتأكيد إذا بقي في ميونخ ونأمل أن يتم التوقيع في مرحلة ما.

ويتواجد ألابا حاليا مع المنتخب النمساوي، ويشعر بقدر كبير من الإيجابية بشأن الفترة التي قضاها مع النادي البافاري والنجاح الذي حققه في ميونخ، وعلى رأسه الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين في عامي 2013 و2020.