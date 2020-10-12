بواتينغ يرغب في الدفاع عن "ثلاثية" بايرن مجدداً

أكد جيروم بواتينغ مدافع بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، في تصريحات لمجلة "كيكر" يوم الاثنين، أنه يرغب في أن يدافع فريقه عن كل الألقاب التي حققها في الأشهر الماضية بما فيها لقب دوري أبطال أوروبا.

ومنذ استحداث النظام الجديد للبطولة عام 1992، كان ريال مدريد الإسباني هو الفريق الوحيد الذي نجح في التتويج باللقب في أعوام متتالية وهي 2016، 2017 و 2018.

وأضاف بواتينغ: لماذا لا نحاول صنع حقبة جديدة في تاريخ دوري الأبطال بفريقنا الشاب، لن يكون هذا سهلا، لكن باستثناء عام 2019، لقد تقدمنا كثيرا في تلك البطولة لا أرى الكثير ممن يمكنهم أن يواكبوا إمكانياتنا.

ويرى بواتينغ أن أندية ليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة وربما يوفنتوس، هي من يمكنها أن تكون في نفس مستوى الفريق البافاري، وأضاف: في يوفنتوس يمكنك أن ترى كيف يديرون الأمور، ربما يمكنهم أن يكونوا جزء من ذلك.

ويرغب بواتينغ، الذي ينتهي عقده مع بايرن في يونيو عام 2021، في اللعب أطول فترة ممكنة، لكنه غير متأكد مما يرغب في فعله عقب نهاية مسيرته، وأتبع: لا أريد أن أكون مدربا أنها وظيفة مرهقة مثل اللعب، أريد أن أقضى المزيد من الوقت مع عائلتي.