لوف: فيرنر جاهز للمشاركة أمام سويسرا

أكد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أن المهاجم تيمو فيرنر استعاد لياقته البدنية وقد يلعب أساسيا في مواجهة سويسرا يوم الأربعاء المقبل، كما أبدى المدرب الألماني رغبته في تركيز اللاعبين بشكل كامل.



وشارك فيرنر مهاجم تشيلسي الإنجليزي في دقائق معدودة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوكرانيا يوم السبت الماضي التي فاز بها المنتخب الألماني 2 - 1 ، بسبب المرض، لكن لوف أكد اليوم عاد بصحة جيدة وسيكون جاهزا.



ووصف لوف أول فوز للمنتخب الألماني في تاريخ مشاركته بدوري الأمم الأوروبية على حساب أوكرانيا، بالنتيجة المهمة للفريق، مؤكدا أن المنتخب الألماني أظهر رغبته الكبيرة في الفوز، لكنه أبدى رغبته في أن يقدم الفريق أداء أفضل في مواجهة سويسرا في المباراة التي ستشهد وصول لاعب الوسط توني كروس للمباراة رقم 100 في مسيرته الدولية.



وقال لوف: أتوقع تركيزا ومزيدا من الدقة والشجاعة، وأن نتخذ القرارات الصحيحة من أجل المضي قدما. لا شك أن الأمر سيكون مختلفا للغاية عن مباراة أوكرانيا، سيتعين علينا إيجاد حلول للتعامل معهم.