وزير بريطاني: خطة يونايتد وليفربول .. "انتزاع للسلطة"

كشف أوليفر دودن وزير الرياضة والثقافة والإعلام البريطاني يوم الاثنين، أنه يخشى أن تكون خطة ليفربول ومانشستر يونايتد لإعادة هيكلة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم محاولة لانتزاع السلطة.

ويدعم الناديان خطة تشمل تغييرات جذرية أبرزها تقليل عدد فرق الدوري الممتاز من 20 إلى 18 فريقا بموسم 2022-2023 وإلغاء كأس رابطة المحترفين ومباراة درع المجتمع.

وتتضمن الخطة أيضا أن تدفع رابطة الدوري الممتاز 25 في المئة من أرباحها إلى الدرجات الأدنى و250 مليون جنيه إسترليني لصندوق إغاثة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وعن رأيه في اعتبار المقترحات خطة جيدة أم انتزاع للسلطة قال دودن لمحطة "سكاي نيوز" التلفزيونية: أخشى أنها الخيار الثاني وأنا متشكك في ذلك، إذا استمر هذا النوع من الاتفاقات يجب أن نتعمق في النظر إلى الحوكمة في كرة القدم.

ووجدت الخطة دعما من رابطة الأندية المحترفة ومعارضة من رابطة الدوري الممتاز التي اعتبرت أن بعض المقترحات لها تأثير مدمر على اللعبة.

وزاد دودن: هذا يثير أسئلة حول إدارة اللعبة، أنا واثق من أن الجماهير ستفكر في سبب عدم تمكن الرياضة من إيجاد توافق بين الدوري الممتاز والدرجات الأدنى بهدفالمساعدة.