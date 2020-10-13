إصابة لاعبين في منتخب بيرو بفيروس كورونا

كشف اتحاد بيرو لكرة القدم يوم الثلاثاء أن لاعبي المنتخب الوطني راؤول رويدياز وأليكس فاليرا أصيبا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسيغيبان عن مواجهة البرازيل صباح الأربعاء بتوقيت غرينيتش في تصفيات كأس العالم 2022.



ولم يشارك اللاعبان في مران منتخب بيرو يوم الاثنين بالاستاد الوطني في ليما الذي سيحتضن المباراة ضد أبطال العالم خمس مرات، وقال اتحاد كرة القدم في بيرو عبر بيان: لم تظهر

أعراض خطيرة على اللاعبين، وتم عزلهما عن بقية التشكيلة.



وتعادلت بيرو في مباراتها الافتتاحية 2-2 مع باراغواي الأسبوع الماضي بينما حققت البرازيل فوزا ساحقا 5-صفر على بوليفيا، وستكون المباراة واحدة من خمس في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ستلعب صباح الأربعاء بتوقيت غرينيتش



وكان قرار اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" المضي قدما في إقامة مباريات التصفيات مثيرا للجدل بعد أن تم تسجيل أكثر من نصف عدد حالات الوفاة بـ"كوفيد-19" حول العالم في الأميركتين، بينما تأجلت تصفيات القارات الأخرى حتى العام المقبل.

