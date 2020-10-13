إصابة مدرب التشيك بكورونا.. وغيابه عن مباراة أسكتلندا

آعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم يوم الاثنين أن نتيجة اختبار الكشف عن كورونا الذي أجراه المدير الفني للمنتخب التشيكي، ياروسلاف سيلهافي جاءت إيجابية.



,يأتي ذلك قبل مباراة المنتخب التشيكي أمام نظيره الأسكتلندي في دوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء، وأوضح الاتحاد أن جيري تشيتري، مساعد المدرب، سيتولى القيادة الفنية للمنتخب التشيكي نيابة عن سيلهافي خلال المباراة التي ستقام في مدينة غلاسكو الأسكتلندية.



وأضاف الاتحاد أن سيلهافي (58 عاماً)لم تظهر عليه أعراض في الوقت الراهن، ولفت إلى أن لاعبا آخر جاءت نتيجته إيجابية، لكنه لم يفصح عن اسم هذا اللاعب.



وكان قائد المنتخب التشيكي، بوريك دوكال، وعدة لاعبين آخرين، تغيبوا عن مباراة منتخب بلادهم أمام إسرائيل يوم الأحد بسبب مشاكل في اختبارات كورونا.