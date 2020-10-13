إقامة "الكلاسيكو" يوم 24 أكتوبر.. "نهاراً"

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أن مباراة برشلونة وريال مدريد "الكلاسيكو" ستقام يوم السبت 24 من الشهر الجاري في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت غرينيتش.

وبحسب خبر صحافي أصدرته الرابطة فإن المواجهة المنتظرة بين بطلي الدوري الإسباني للمواسم الستة الماضية ستقام في ملعب "كامب نو" معقل نادي برشلونة دون حضور الجماهير.

وستأتي مباراة "الكلاسيكو" بعد أيام من افتتاح الغريمين مشوارهما في بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ يلعب برشلونة مع فيرنزانوس المجري يوم 20 أكتوبر، بينما يستضيف ريال مدريد فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بعده بيوم واحد.

ولم يستطع برشلونة الفوز على ريال مدريد الموسم الماضي، إذ تعادل الفريقان سلبياً في مباراة الذهاب أواخر العام الماضي، وفي مارس من العام الجاري كسب فريق العاصمة الإسبانية غريمه بهدفي فينيسيوس جونيور وماريانو دياز، قبل أن يتوج ببطولة الدوري.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خمس مباريات بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الخامس.