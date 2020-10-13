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البرازيلي غابرييل لاعب الشهر في أرسنال

المصدر: لندن - د ب أ
غابرييل يخوض موسمه الأول مع النادي
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فاز البرازيلي غابرييل ماغاليس مدافع فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بجائزة لاعب الشهر في ناديه عن شهر سبتمبر الماضي.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت يوم الثلاثاء، أن المدافع البرازيلي قدم انطباعا جيدا منذ انضمامه إلى الفريق بداية الموسم الجاري، حيث سجل أول أهدافه مع الفريق في أول مباراة يخوضها أمام فولهام والتي انتهت 3 -صفر لصالح أرسنال، وواصل تقديم الأداء الرائع في المباراة التالية أمام وست هام يونايتد التي انتهت بفوز أرسنال 2 -1.

واستحوذ غابرييل على أكثر من 72 في المئة من أصوات الجماهير، تاركا المركز الثاني للفرنسي أليكساندر لاكازيت فيما حل الإسباني هيكتور بيلرين في المركز الثالث.

وكان غابرييل انضم إلى أرسنال قادما من ليل الفرنسي مقابل 26 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كلمات دالّة

#وست هام, #أرسنال, #غابرييل, #فولهام
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