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الطاقم الفني لمنتخب أيسلندا يدخل العزل قبل لقاء بلجيكا

المصدر: ريكيافيك - رويترز
إيريك هامرين مدرب المنتخب الأيسلندي
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أعلن اتحاد كرة القدم في أيسلندا يوم الثلاثاء إن جميع أفراد الطاقم الفني للمنتخب الوطني تم عزلهم قبل مواجهة بلجيكا في ريكيافيك بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأربعاء بعد إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف البيان: فريق مكافحة العدوى التابع لإدارة الحماية المدنية قرر عزل جميع أفراد طاقم الفريق الوطني للرجال بسبب إصابة أحدهم بـ"كوفيد-19" وفي الوضع الراهن لا توجد علامة على انتقال العدوى بين اللاعبين ولا يوجد مؤشر على أن المباراة ضد بلجيكا لا يمكن إقامتها.

ولم يرد الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم على الفور على طلب من "رويترز" للتعليق.

كلمات دالّة

#أيسلندا, #هامرين, #بلجيكا, #كورونا
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