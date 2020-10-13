بن تشيلويل وتريبيير يغادران معسكر إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن مغادرة كل من بن تشيلويل وكيران تريبيير لمعسكر المنتخب، وبالتالي غيابهما عن مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء، دون الكشف عن أسباب ذلك، إلا أن تقارير صحفية بريطانية أشارت إلى تعرضهما لإصابات مختلفة.

وذكر الاتحاد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت يوم الثلاثاء أن مغادرة تريبير وبن شيلويل للمعسكر تقلل عدد اللاعبين إلى 28 لاعبا في قائمة المنتخب، فيما سيختار المدير الفني غاريث ساوثغيت 23 لاعبا فقط لخوض المباراة.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة عن المنتخب البلجيكي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل المنتخب الدنماركي المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويتذيل منتخب أيسلندا الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.