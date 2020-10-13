عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

بن تشيلويل وتريبيير يغادران معسكر إنجلترا

المصدر: لندن - د ب أ
تقارير صحفية أشارت إلى معاناة اللاعبين من الإصابة
رابط مختصر

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن مغادرة كل من بن تشيلويل وكيران تريبيير لمعسكر المنتخب، وبالتالي غيابهما عن مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء، دون الكشف عن أسباب ذلك، إلا أن تقارير صحفية بريطانية أشارت إلى تعرضهما لإصابات مختلفة.

وذكر الاتحاد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت يوم الثلاثاء أن مغادرة تريبير وبن شيلويل للمعسكر تقلل عدد اللاعبين إلى 28 لاعبا في قائمة المنتخب، فيما سيختار المدير الفني غاريث ساوثغيت 23 لاعبا فقط لخوض المباراة.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة عن المنتخب البلجيكي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل المنتخب الدنماركي المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويتذيل منتخب أيسلندا الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.

كلمات دالّة

#تريبيير, #ساوثغيت, #بن تشيلويل, #إنجلترا, #الدنمارك
إقرأ أيضاً البرازيلي غابرييل لاعب الشهر في أرسنال البرازيلي غابرييل لاعب الشهر في أرسنال 11:34 GMT
إقرأ أيضاً إصابة لاعبين في منتخب بيرو بفيروس كورونا إصابة لاعبين في منتخب بيرو بفيروس كورونا 11:46 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر