بواتينغ يمثل أمام المحكمة بتهمة الاعتداء على شريكته

من المنتظر أن يمثل جيروم بواتينغ، لاعب نادي بايرن ميونخ لكرة القدم، أمام المحكمة الابتدائية في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا في العاشر من ديسمبر المقبل بتهمة إلحاق أذى بدني بشريكة حياته.

جاء ذلك وفقا لما صرح به متحدث باسم المحكمة يوم الثلاثاء، كما أوردت صحيفة "بيلد" ووسائل إعلام أخرى تقارير في هذا الشأن، فيما رفض ممثلو اللاعب التعليق على الحادثة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن محاميّ بواتينغ كانوا صرحوا العام الماضي بأن المسألة تتعلق بواقعة خاصة تستند في أساسها إلى ادعاءات غير مثبتة من قبل طرف ثالث.

ويتهم الادعاء العام بواتينغ، نجم بايرن الحاصل مع منتخب بلاده على كأس العالم 2014، بالأذى البدني المتعمد، إذ يعتقد أنه أصاب شريكة حياته في شجار دار بينهما خلال العطلة.

وبحسب المحكمة، فإن العقوبة على الأذى البدني المتعمد تتراوح بين الغرامة المالية والسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.