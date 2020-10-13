دي بروين ينسحب من معسكر بلجيكا.. ويعود إلى سيتي

أعلن المنتخب البلجيكي لكرة القدم أن لاعب الوسط كيفن دي بروين انسحب من التشكيلة التي تواجه أيسلندا غدا الأربعاء في دوري الأمم الأوروبية بسبب إصابة غير محددة وسيعود إلى ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي.



واستبدل دي بروين (29 عاما) في الشوط الثاني خلال خسارة بلجيكا2-1 أمام إنجلترا في دوري الأمم باستاد ويمبلي يوم الأحد، وقال منتخب بلجيكا في حسابه على "تويتر":عاد كيفن دي بروين إلى ناديه. لن يكون جاهزا بما يكفي لمواجهة أيسلندا.



ومن المنتظر أن يلعب مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت القادم.