رامزي يغيب عن مباراة ويلز وبلغاريا بسبب الإصابة

كشف اتحاد كرة القدم في ويلز يوم الثلاثاء إن آرون رامزي لاعب وسط يوفنتوس سيغيب عن مواجهة بلغاريا خارج الديار في دوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة.

وارتدى رامزي البالغ من العمر 29 عاما شارة القيادة في تعادل بلاده بدون أهداف مع أيرلندا في دبلن يوم الأحد.، كما ترك ديفيد بروكس لاعب وسط بورنموث معسكر ويلز بسبب الإصابة بينما عاد كيفر مور مهاجم كارديف سيتي وجو موريل لاعب وسط بريستول سيتي إلى فريقيهما بعد إيقافهما مباراة واحدة لكل منهما.



وتتصدر ويلز المجموعة الرابعة في الدرجة الثانية بسبع نقاط بعد ثلاث مباريات بينما تأتي فنلندا في المركز الثاني بست نقاط وأيرلندا في المركز الثالث بنقطتين وتتذيل بلغاريا الترتيب بنقطة واحدة.