فينغر يطالب أرسنال بعدم "إهدار" قدرات أوزيل

يرى أرسين فينغر مدرب أرسنال السابق أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يجب أن يعيد دمج لاعب الوسط مسعود أوزيل بالفريق الأول مجددا لأن تهميشه يعد "إهدارا" لإبداعات في صناعة اللعب.



وخاض أوزيل كل مباريات الدوري تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا قبل توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لكن اللاعب الألماني (31 عاما) لم يشارك في أي دقيقة منذ استئناف موسم 2019-2020 في يونيو الماضي.



ومع ذلك يستمر أوزيل مع النادي اللندني حتى نهاية عقده في 2021 رغم استبعاده من التشكيلة وخرج من قائمة الفريق في دور المجموعات بالدوري الأوروبي هذا الموسم.



وقال فينغر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": هو في فترة يمكن للاعب في مثل موهبته القيام بالكثير وستكون مضيعة للنادي إذا لم يستغله لأنه صاحب موهبة ممتازة ويبدع في الثلث الأخير من الملعب بفضل مهاراته في التمرير.



وأضاف: كرة القدم تعتمد حاليا على الهجمات المرتدة والتحول السريع ويلعب الجميع بشكل متشابه مع استبعاد لاعبين مثل أوزيل لكن لا يجب أن ننسى أنه بطل للعالم ولعب لريال مدريد، فهو يملك أرقاما قياسية في التمريرات الحاسمة لذا يجب إيجاد وسيلة للاستفادة منه مجددا.