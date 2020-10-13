كوستا "يتجاهل" تصريحات رئيس بايرن السابق

كشف اللاعب دوغلاس كوستا إنه ليس منشغلاً بالانتقادات التي واجهها في وقت سابق من جانب أولي هوينيس الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، وذلك مع عودته إلى صفوف الفريق البافاري بعقد إعارة من يوفنتوس الإيطالي.



وقال كوستا (30 عاماً) خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الثلاثاء للحديث عن عودته إلى بايرن مجدداً: لا أعيش في الماضي. ما حدث أصبح من الماضي بالنسبة لي. لقد أُغلق الموضوع.



وعندما رحل كوستا عن بايرن لينضم إلى يوفنتوس قبل ثلاثة أعوام، كان هوينيس قد وصفه بأنه لاعب "مرتزق" فيما أشار دوغلاسإلى إلى أنه لم يتحدث مع هوينيس منذ عودته إلى ميونخ، لكنه أضاف أنه "أصبح أكثر نضجا" خلال الفترة التي قضاها في إيطاليا.



وانضم كوستا إلى بايرن مؤخرا بعقد إعارة، لكنه قد يشارك ضمن التشكيل الأساسي للفريق حاله كحال ليروي ساني وكينغسلي كومان وسيرج غنابري.