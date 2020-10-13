ليفاندوفسكي يشارك في مباراة بولندا والبوسنة

كشف متحدث باسم الاتحاد البولندي لكرة القدم أن مهاجم المنتخب روبرت ليفاندوفسكي قد يشارك في مباراة يوم الأربعاء أمام البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية، وذلك رغم تعرضه لإصابة طفيفة أمام إيطاليا يوم الأحد الماضي.

وقال جاكوب كوياتكوفسكي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البولندية صباح يوم الثلاثاء: ليفاندوفسكي خضع لفحص الموجات فوق الصوتية والتي لم تكشف عن أي ضرر في مفصل الكاحل، عانى من ورم يسبب الألم فقط وسيتم التعامل معه بالعلاج الطبيعي. مشيراً إلى أن غيابه عن المباراة ضئيل، وأن الشيء المتبقى هو احتمالية مشاركته كأساسي.

وكان مهاجم بايرن ميونخ خرج من مباراة بولندا أمام إيطاليا في الدقيقة 82، لكن الإصابة ربما تكون من ركلة في الشوط الأول حسب وكالة الأنباء البولندية.

ويحتل المنتخب البولندي المركز الثالث في المجموعة الأولى من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، فيما يتصدر المنتخب الإيطالي الترتيب برصيد خمس نقاط قبل مواجهة هولندا فيما يحتل المنتخب البوسني المركز الأخير برصيد نقطتين.