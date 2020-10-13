"كورونا" يؤجل انطلاقة كافاني مع مانشستر يونايتد

سيتعين على إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد الجديد الانتظار لخوض مباراته الأولى في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن أكد ناديه أن مباراة نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع المقبل تأتي مبكرة جدا لمهاجم أوروغواي الذي لا يزال في العزل.



ويجب أن يعزل كافاني، الذي انضم ليونايتد في انتقال مجاني من باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي في آخر يوم بفترة الانتقالات، نفسه لمدة 14 يوما عقب وصوله إلى بريطانيا كما تنص الإرشادات الخاصة بالوقاية من "كوفيد-19".



وسيكون المهاجم البالغ عمره 33 عاما، والذي سيرتدي القميص الشهير رقم 7، جاهزا لأول مباراة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل أمام فريقه السابق سان جيرمان.



ويبقى كافاني، الذي ترك بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد نهاية عقده الأسبوع الماضي، أبرز هداف في تاريخ سان جيرمان برصيد 200 هدف لكنه لم يلعب منذ مارس الماضي بعد إلغاء المسابقة المحلية بسبب الوباء.



ويلتقي يونايتد مع نيوكاسل في استاد سانت جيمس بارك يوم السبت وسيفقد فريق المدرب أولي غونار سولشار جهود المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال بعد تعرضه للطرد خلال الهزيمة في آخر مباراة 6-1 من توتنهام هوتسبير، كما سيغيب عن مواجهتين ضد تشيلسي وأرسنال للإيقاف.