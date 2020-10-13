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5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - رويترز
من مباراة أرسنال وليفربول مطلع الموسم الجاري
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أعلن مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين عن خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أحدث جولة من الاختبارات للكشف عن "كوفيد-19" خضع لها اللاعبون والطواقم الفنية الأسبوع الماضي.

وقال المسؤولون إن الأفراد الذين جاءت اختباراتهم إيجابية سيتم عزلهم ذاتيا لعشرة أيام، وأضافوا في بيان: يؤكد الدوري الممتاز أنه بين الخامس و11 من اكتوبر خضع 1128 لاعبا وفردا من الطواقم الفنية لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19 وتم اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة من بينهم.

وتم الكشف عن 34 حالة إصابة إجمالا بالفيروس المستجد في ست جولات من الاختبارات منذ انطلاق الموسم الجديد في 12 سبتمبر الماضي.

كلمات دالّة

#ليفربول, #دوري, #كورونا, #إنجلترا
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