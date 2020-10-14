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أوكرانيا تحقق فوزاً تاريخياً على إسبانيا

المصدر: كييف - د ب أ
أوكرانيا رفعت رصيدها إلى 6 نقاط
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سقط المنتخب الإسباني في فخ الخسارة أمام مضيفه الأوكراني صفر - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري القسم الأول ضمن منافسات دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدف المنتخب الأوكراني فيكتور تسيغانكوف في الدقيقة 76، ليمنح بلاده فوزاً تاريخياً على إسبانيا خلال 8 مباريات جمعتهما في الأعوام الماضية.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة خلف المنتخب الألماني، فيما توقف رصيد المنتخب الإسباني عند سبع نقاط في صدارة الترتيب.

كلمات دالّة

#أوكرانيا, #دوري أمم أوروبا, #إسبانيا
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