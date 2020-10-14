بارتي يؤكد جاهزيته لمواجهة أرسنال ومانشستر سيتي

أكد توماس بارتي لاعب وسط أرسنال أنه مستعد لخوض مباراته الأولى مع الفريق اللندني ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت المقبل وأبدى ثقته في قدرته على مساعدة فريقه الجديد على الفوز بألقاب.



وتعاقد أرسنال مع اللاعب الغاني الدولي البالغ من العمر 27 عاما قادما من أتلتيكو مدريد في اليوم الأخير للانتقالات مقابل 50 مليون يورو .



وأبلغ بارتي وسائل إعلام بريطانية: هدف النادي وهدفي أنا شخصيا هو أننا بحاجة للعودة إلى المكان الذي ننتمي إليه. الكل متحمس والكل يرغب في الفوز بشيء. هذا هو هدفي أيضا، أقول دائما إنني إذا كنت حيوانا، سأختار الأخطبوط. أطلقوا علي ذلك لأنني أقطع الكثير من الكرات.



وقال بارتي إنه لا يشعر بأي ضغط بسبب قيمة انتقاله الضخمة ويستمتع بتحدي التأقلم على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتابع: أحب أن أتحدى نفسي. الأمر كله يتعلق بالتعلم بسرعة. أريد اللعب في المباريات الكبيرة، لكن الأمر كله يعتمد على ميكل أرتيتا سواء أراد إشراكي يوم السبت أو لا.

