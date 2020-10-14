سويسرا تعيد 40 مليون دولار منهوبة من "كونميبول"

أعلنت النيابة العامة السويسرية في مدينة برن يوم الأربعاء، أن سويسرا أعادت 40 مليون دولار أميركي من أموال كانت قد اختلست من اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية "كونميبول".

وقام مكتب المدعي العام السويسري بمصادرة المبلغ من حسابات في بنوك سويسرية منذ ديسمبر من العام الماضي.

وتتعلق الأموال بتحقيقات بشأن الراحل نيكولاس ليوز الذي تولى رئاسة "كونميبول" لعدة أعوام، وكذلك إدواردو ديلوكا السكرتير العام السابق للاتحاد، حسب ما أعلنه مكتب المدعي العام.

وكان ديلوكا قد أدين في سويسرا بتهمة المساعدة في الاختلاس، فيما أسقطت القضية ضد ليوز بوفاته في أغسطس 2019.