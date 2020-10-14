عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

سويسرا تعيد 40 مليون دولار منهوبة من "كونميبول"

المصدر: برن - د ب أ
مقر اتحاد أميركا الجنوبية في أسونسيون
رابط مختصر

أعلنت النيابة العامة السويسرية في مدينة برن يوم الأربعاء، أن سويسرا أعادت 40 مليون دولار أميركي من أموال كانت قد اختلست من اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية "كونميبول".

وقام مكتب المدعي العام السويسري بمصادرة المبلغ من حسابات في بنوك سويسرية منذ ديسمبر من العام الماضي.

وتتعلق الأموال بتحقيقات بشأن الراحل نيكولاس ليوز الذي تولى رئاسة "كونميبول" لعدة أعوام، وكذلك إدواردو ديلوكا السكرتير العام السابق للاتحاد، حسب ما أعلنه مكتب المدعي العام.

وكان ديلوكا قد أدين في سويسرا بتهمة المساعدة في الاختلاس، فيما أسقطت القضية ضد ليوز بوفاته في أغسطس 2019.

كلمات دالّة

#فساد, #سويسرا, #اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم
إقرأ أيضاً منتخب سان مارينو يحتفل بأول "نقطة" منذ 6 أعوام منتخب سان مارينو يحتفل بأول "نقطة" منذ 6 أعوام 13:03 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر