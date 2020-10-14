شيفشينكو يشيد بلاعبي أوكرانيا بعد الفوز على إسبانيا

أشاد أندريه شيفشينكو مدرب أوكرانيا بفريقه بعد أن تجاوز خسارته الثقيلة 7-1 أمام فرنسا الأسبوع الماضي ليحقق فوزا مفاجئا 1-صفر على إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وسجل فيكتور تسيغانكوف الهدف الوحيد قرب النهاية ليمنح أوكرانيا انتصارها الأول في سبع مباريات ضد إسبانيا ويضع حدا لسلسلة هزائم في ثلاث مباريات خسر خلالها المنتخب الأوكراني 4-صفر أمام إسبانيا و7-1 أمام فرنسا و2-1 أمام ألمانيا.



وأبلغ شيفشينكو الصحفيين: لست بحاجة حتى لأن أقول أي شيء لأن اللاعبين قالوا كل شيء بسلوكهم والتزامهم في الملعب، إنه انتصارهم، كانوا رائعين بكل بساطة. تعلم اللاعبون الدرس بعد مباراة فرنسا، وتقبلوا التغييرات التي اقترحناها ونفذوا خطتنا، لقد كان من الصعب مواجهة إسبانيا لكننا قاتلنا طيلة الوقت وفزنا بالعديد من الكرات المشتركة. أردنا الانتصار وحققناه.



وأشرف شيفشينكو، هداف أوكرانيا عبر العصور والذي يعد على نطاق واسع أعظم لاعبيها، على مسيرة مذهلة للفريق في تصفيات بطولة أوروبا ليتأهل للنهائيات المؤجلة لكن فريقه افتقد الكثير من لاعبيه في مباريات هذا الشهر بسبب عدة حالات إيجابية لفيروس كورونا بالإضافة إلى الإصابات.



وتفوقت فرنسا بطلة العالم على أوكرانيا تماما الأسبوع الماضي لكن أداء المنتخب الأوكراني تحسن كثيرا خلال خسارته 2-1 أمام ألمانيا يوم السبت قبل الانتصار على إسبانيا أمام 21 ألف مشجع صنعوا أجواء صاخبة في استاد كييف الأولمبي الذي امتلأ بحوالي 30 بالمئة من سعته بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قيود فيروس كورونا في بعض المناطق.