منتخب سان مارينو يحتفل بأول "نقطة" منذ 6 أعوام

احتفل منتخب سان مارينو بحصد أول نقطة له خلال ستة أعوام وقطع سلسلة من 40 هزيمة متتالية، وذلك إثر تعادله مع ليشتنشتاين سلبيا مساء الثلاثاء ضمن منافسات دوري أمم أوروبا لكرة القدم.



وذكر اتحاد كرة القدم في سان مارينو عبر موقعه على الإنترنت : منتخب سان مارينو عاد لتحقيق نتيجة إيجابية في المنافسات الأوروبية بعد أقل من ستة أعوام بقليل، من آخر نتيجة إيجابية له، لقد نجح في تفادي الهزيمة خارج أرضه للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما.



وكان منتخب سان مارينو قد تعادل أمام مضيفه منتخب لاتفيا 1 -1 قبل عقدين، وكان آخر تعادل لمنتخب سان مارينو على أرضه في نوفمبر 2014، عندما تعادل سلبيا مع إستونيا.



وخاض منتخب سان مارينو أول مباراة رسمية له في عام 1990 وقد حقق انتصارا واحدا في تاريخه كان على ملعبه أمام ليشتنشتاين 1 - صفر في مباراة ودية أقيمت في أبريل 2004، مقابل 161 هزيمة وخمسة تعادلات.