نيمار يحبط مفاجأة بيرو ويحطم رقم رونالدو

سجل المهاجم البرازيلي نيمار ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود منتخب بلاده إلى قلب تأخره بهدف نظيف لفوز كبير 4-- 2 على مضيفه منتخب بيرو مساء الثلاثاء (صباح يوم الأربعاء بتوقيت غرينتش) في الجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 -1 حيث تقدم منتخب بيرو بهدف مبكر للغاية سجله أندري كاريو نجم الهلال السعودي وتعادل المنتخب البرازيلي بهدف سجله نيمار من ضربة جزاء في الدقيقة 28 ، وفي الشوط الثاني ، تقدم منتخب بيرو مجددا بهدف سجله ريناتو تابيا في الدقيقة 59 وتعادل ريتشارلسون للبرازيل في الدقيقة 64 .



وضغط المنتخب البرازيلي في نهاية المباراة ليحرز نيمار هدفين آخرين في الدقيقتين 83 من ضربة جزاء والرابعة من الوقت بدل الضائع ليكمل اللاعب الهاتريك ويقتسم صدارة قائمة هدافي التصفيات مع كل من البيروفي كاريو والأوروغوياني لويس سواريز برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.



ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين ليتصدر جدول التصفيات بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأرجنتيني فيما تجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة من مباراتين.

وأصبح نيمار ثاني هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي بعدما كسر رقم الظاهرة رونالدو الذي أحرز 62 هدفاً في مسيرته الدولية، بينما رفع نيمار رصيده يوم الثلاثاء إلى 64 هدفاً، خلف الأسطورة بيليه المتصدر بـ77 هدفاً