"كورونا" يهدد مواجهة رونالدو وميسي المرتقبة

ثارت الشكوك حول مواجهة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني المنتظرة في بطولة دوري أبطال أوروبا، إثر تعرض الأول يوم الثلاثاء إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ما قد يحرم المتابعين من لقاء الغريمين لأول مرة في دور المجموعات بالبطولة القارية الأهم على مستوى الأندية.

وسيغيب رونالدو عن منتخب بلاده في المباراة المقررة أمام المنتخب السويدي يوم الأربعاء ضمن منافسات دوري أمم أوروبا كما سيغيب في مباريات مقبلة ليوفنتوس من بينها المباراة الأولى للفريق في دوري أبطال أوروبا، والمقررة أمام دينامو كييف الأوكراني في 20 أكتوبر الجاري.



وطبقا لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يجب أن يخضع رونالدو لفحص يأتي بنتائج سلبية قبل أسبوع من المشاركة في دوري الأبطال، وهو ما يثير الشكوك حول مشاركة النجم البرتغالي في المباراة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني في 28 أكتوبر ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.



وتردد أن رونالدو كان قد انضم إلى صفوف المنتخب البرتغالي في السابع من أكتوبر بعد أن غادر الفندق المملوك لنادي يوفنتوس والذي كان يخضع فيه الفريق الإيطالي للعزل بعد أن كشفت الفحوص عن حالتي إصابة بالعدوى بين العاملين في يوفنتوس.

وفتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقا للكشف عما إذا كان رونالدو قد غادر تورينو بعد أن خضع للفحوص مرتين وجاءت النتائج سلبية فيهما، وذلك بناء على مسؤولي البروتوكول الصحي المتبع من جانب الاتحاد الإيطالي.