الدوحة تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة، إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تلعب المباراة من جولة واحدة يوم 19 ديسمبر.

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: تسببت جائحة كوفيد-19 في جعل اختيار الدولة المضيفة لنهائي هذا العام أمرا صعبا ومعقدا، خاصة في ظل هذه الأوقات الحافلة بالتعقيدات من ناحية السفر والقيود الصحية.

وأضاف: إلى جانب القيود المتعددة، فقد كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسعى لحماية مبدأ اللعب النظيف، حيث أن نهائي هذا العام سيكون من مباراة واحدة بشكل يختلف عن السنوات السابقة، وبالتالي كنا بحاجة لضمان عدم حصول أفضلية غير عادلة لأحد الفرق.

وتستأنف مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق اعتباراً من 18 نوفمبر، على أن تقام مباريات دور الـ16 يومي 6 و7 ديسمبر، ومباراتي الدور ربع النهائي يوم 10 ديسمبر، ومباراة قبل النهائي يوم 13 من ذات الشهر. وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن المزيد من تفاصيل المباراة النهائية.