بيولي يعلن جاهزية إبراهيموفيتش لديربي ميلان

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن المهاجم المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، بات جاهزا لمواجهة غريمه إنتر ميلان في مباراة قمة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، السبت، بعد تعافيه من إصابة بفيروس كورونا.



وستمنح مشاركة إبراهيموفيتش البالغ من العمر "39 عاما" ولو لبعض الدقائق في المباراة دفعة معنوية كبيرة لميلان الذي فاز في أول ثلاث مباريات له بالدوري هذا الموسم دون أن يدخل شباكه أي هدف، كما لم يخسر في 19 مباراة في كل المسابقات.



وقال بيولي للصحافيين: استعاد زلاتان ابتسامته وهو في حالة ذهنية طيبة، يتدرب منذ أسبوع فقط لكنه يشعر أنه على ما يرام. إنه جاهز للعب لكن يتعين تقييم حالته لتحديد عدد الدقائق التي سيلعبها في المباراة.



وأصيب اللاعب السويدي بكوفيد-19 في 25 سبتمبر ولم تظهر عليه أي أعراض.



وسجل إبراهيموفيتش 14 هدفا في 22 مباراة منذ عودته لفترة ثانية مع ميلان في يناير كانون الثاني ليساعد على تغيير حظوظ الفريق.



وأكمل بيولي لتوه عاما في تدريب ميلان رغم بدايته الصعبة وبدا في فترة ما انه لن يكمل الموسم الماضي.



وأضاف المدرب: بدأت رحلتنا قبل عام لكني أعتبرها في المراحل الأولى. لا يزال أمامنا فرصة كبيرة للتحسن. الفوز على هذا المنافس القوي سيمنحنا الحماس والمزيد من الثقة في القدرات التي يملكها الفريق.



وأضاف أن ميلان، الذي خسر في آخر أربع مواجهات مع إنتر، تعلم الدرس جيدا من الخسارة 4-2 في فبراير شباط.



وتابع: تعلمنا دروسا كثيرة من هذه الخسارة رغم أننا أثبتنا بعدها قدرتنا على مجاراتهم. تعلمنا أنك قد تدفع ثمنا غاليا للحظة من التراخي وعدم التركيز.