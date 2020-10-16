زاباليتا يعتزل كرة القدم بعد 18 عاماً في الملاعب

أعلن بابلو زاباليتا مدافع مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين السابق اعتزال كرة القدم يوم الجمعة لينهي مسيرة استمرت 18 عاما، وخاض 58 مباراة مع الأرجنتين.



وبعد مغادرته وست هام يونايتد في نهاية الموسم الماضي ربطت تكهنات اللاعب البالغ من العمر "35 عاما" باحتمال العودة إلى إسبانيول، لكنه قرر إسدال الستار على مسيرته.



وقضى زاباليتا تسع سنوات في سيتي بعد الانضمام من إسبانيول في 2008 وخاض 333 مباراة وسجل 12 هدفا ليصبح معشوقا للجماهير في ملعب الاتحاد.



وكان زاباليتا من أبرز مدافعي سيتي إلى جوار القائد فينسن كومباني ليفوز الفريق بلقبين للدوري الممتاز ولقبين في كأس الرابطة بجانب كأس الاتحاد الانجليزي في 2011.



وقال زاباليتا على "تويتر" : عشت سنوات رائعة استمتعت خلالها بلحظات فريدة لا تنسى. سأكون ممتنا دائما لكل الأشخاص الذين وقفوا معي خلال مسيرتي من أندية وزملاء ومدربين وخاصة أسرتي وكل أصدقائي. مع الكثير من المشاعر أترك ورائي واحدة من أفضل مراحل حياتي"‬.