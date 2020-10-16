سولشاير يدعم ماغواير ويتجنب تصريحات بوغبا

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إن القائد هاري ماغواير يحرص على اللعب وتجاوز عروضه المتواضعة مؤخرا مع الفريق ومنتخب إنجلترا لكنه قد يغيب عن مواجهة مستضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز ، السبت، لإصابته بكدمة.

وعاش ماغواير فترة سيئة عقب خسارة يونايتد 6-1 من توتنهام هوتسبير قبل الفترة الدولية ثم تعرض للطرد خلال هزيمة إنجلترا 1-صفر من الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء.

لكن سولشاير قدم الدعم للمدافع البالغ عمره (27 عاما)، والذي شارك في فوز إنجلترا 2-1 على بلجيكا، للرد على الانتقادات إذا كان جاهزا من الناحية البدنية للعب مطلع الأسبوع.

وأبلغ الصحافيين: عندما يشارك ماغواير مع انجلترا في الفوز على المصنفة الأولى بلجيكا يكون اليوم طبيعيا لكنه يتصدر العناوين عندما يطرد. هذه هي كرة القدم ويجب التعامل معها.

وأضاف: يتحلى هاري بمرونة كبيرة ويعرف كيف يتعافى ويريد اللعب بأداء مختلف عن آخر مباراتين انتقد بسببهما، لكنه تعرض لكدمة قبل الطرد لذا سنتابع حالته.

وبخسارة يونايتد من توتنهام تراجع للمركز 16 برصيد ثلاث نقاط من نفس عدد المباريات وأكد المدرب النرويجي أن اللاعبين يستعدون لتغيير الوضع.

وتابع: نعرف أننا بدأنا الموسم بشكل سيء وهذه المباراة انتهت بشكل سيء فعلا وندرك أننا يمكن أن نؤدي بطريقة أفضل وفكرنا وعملنا على ذلك خلال أسبوعين.

وتجنب سولشاير الجدل حول تصريحات لاعب وسط فرنسا بول بوغبا، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، بأنه يود اللعب في ريال مدريد في يوم ما.

وقال سولشاير: بول لاعبنا وسيبقى معنا لعامين جديدين وأنا واثق من تركيزه لتقديم أفضل أداء معنا ونريد الأفضل منه.