غوارديولا: دي بروين لن يشارك أمام أرسنال

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن صانع اللعب كيفن دي بروين سيغيب عن مواجهة ضيفه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، بعد تعرضه لإصابة مع بلجيكا خلال الفترة الدولية الأسبوع الماضي.

واستبدل لاعب الوسط في الشوط الثاني خلال خسارة بلجيكا 2-1 من إنجلترا في استاد ويمبلي في دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد الماضي وانسحب من تشكيلة المنتخب بسبب إصابة غير محددة.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين: التشكيلة عادت بشكل أفضل قليلا من الفترة الدولية السابقة وللأسف سيكون كيفن خارج التشكيلة لكن بقية اللاعبين عادوا بسلام.

وأضاف المدرب الإسباني: لن يغيب كثيرا لكن اعتقد أنه لن يلعب المباريات المقبلة وسنتابع حالته يوميا.

ويخوض سيتي جدولا مزدحما إذ يستضيف بورتو في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء قبل أن يزور وست هام يونايتد في الدوري يوم السبت التالي. وسيزور مرسيليا لاحقا في جولة أخرى بدوري الأبطال يوم الثلاثاء التالي.