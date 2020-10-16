لامبارد: زياش جاهز لظهوره الأول مع تشيلسي

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن الوافد الجديد، حكيم زياش، سيخوض مباراته الأولى مع الفريق عندما يتقابل مع ساوثامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم السبت حيث يسعى لامبارد لوضع اللمسات الأخيرة على قوته الهجومية الجديدة.



وانتقل زياش لملعب ستامفورد بريدج من أياكس أمستردام قبل انطلاق الموسم الجديد وتعافى من إصابة في الركبة غاب بسببها عن بداية الموسم.



ويأمل لامبارد أن يساعد زياش بقدراته في صناعة اللعب الثنائي الجديد تيمو فيرنر وكاي هافرتس على تقديم أفضل ما عندهما، وأن يقدم كريستيان بوليسيك التوازن المطلوب في مركز الجناح بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



وقال لامبارد في مؤتمر صحافي: حكيم زياش في التشكيلة. ليس جاهزا للعب أساسيا لكنه جاهز بما يكفي للمشاركة لبعض الوقت. مرت فترة طويلة منذ التعاقد معه ولم يلعب منذ انتهاء الدوري الهولندي قبل العزل العام. نرغب في زيادة التفاهم والانسجام بين الخطوط ونعمل على تطوير هذه الأمور. أخذت بعض الفرق وقتا قبل أن تصبح قوة كبيرة ونحن في بداية هذه الرحلة.



وسيفتقد لامبارد الحارس الجديد إدوار مندي الذي أصيب في الفخذ مع منتخب بلاده السنغال. كما يغيب تياغو سيلفا مدافع البرازيل بعد رحلة شاقة إلى بيرو مع منتخب بلاده هذا الأسبوع.



ويأمل تشيلسي في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري عندما يواجه ساوثامبتون بعد فوزه 4-صفر على كريستال بالاس قبل الفترة الدولية.