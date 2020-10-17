تشيلسي يفرط في تقدمه ويتعادل مع ساوثهامبتون

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل 3-3 مع ضيفه ساوثهامبتون، بعدما فرط في تقدمه خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وتقدم تشيلسي بهدف سجله تيمو فيرنر في الدقيقة 15 وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 28 ثم سجل داني إنغز هدفا لساوثهامبتون في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 2 - 1.



وفي الشوط الثاني سجل تشي أدامز هدف التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 57 ثم أضاف كاي هافيرتز الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 59، إلا أن يانيك فيسترغارد سجل هدف التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.



ورفع تشيلسي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز السادس، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى سبع نقاط في المركز العاشر.